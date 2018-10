A cura della Redazione

A Casola di Napoli, un 41enne è stato arrestato per droga dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. In manette finisce Giovanni Donnarumma, gragnanese. I militari, nel corso di controlli alla circolazione stradale in via Vittorio Veneto, hanno fermato e perquisito l'uomo, trovandolo in possesso di 62 grammi di marijuana, suddivisa in confezioni.

La perquisizione nel suo domicilio operata immediatamente dopo, ha portato al rinvenimento di altra droga: 16 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, 900 euro in denaro contante e materiale vario per il confezionamento.

L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.

