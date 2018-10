A cura della Redazione

Mancanze d'acquqa nella giornata di sabato 20 ottobre a Castellammare di Stabia. Per lavori programmati alla rete idrica, i rubinetti resteranno a secco in via Alcide de Gasperi, traversa Cantieri Metallurgici, via Meucci, traversa Mercantile.

I disservizi si verificheranno dalle 13 alle 20. Lo comunica la GORI.

