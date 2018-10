A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Castellammare di Stabia, in particolare i poliziotti della Squadra Investigativa, hanno pianificato ed attuato un servizio di Polizia Giudiziaria finalizzato alla repressione del crescente fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, nel rione “Savorito” detto anche “Aranciata Faito”, quartiere tristemente noto per essere una fiorente “piazza di spaccio” in completo dominio di un’organizzazione criminale.

I controlli e le perquisizioni si sono concentrate, principalmente, in uno stabile di Via Traversa Lattaro, dove risiedono pregiudicati noti alle forze dell’ordine, ritenuti apicali nell’organizzazione che gestisce l’illecita attività.

In questo immobile, in tre diversi punti ed esattamente all’interno di un vano ricavato nel batti piedi di uno scalino tra il secondo ed il terzo piano, in alcune intercapedini all’interno del vano ascensore, nonché in un grosso vaso/fioriera dove c’era una pianta ornamentale, erano stati occultati, abilmente, un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 312.7 grammi, un bilancino di precisione, della sostanza di colore bianco non reattiva ai test colorimetrici, verosimilmente utilizzata per il taglio della droga, ed anche due pistole con relativo munizionamento.

Altre munizioni sono state rinvenute nascoste nelle immediate vicinanze. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ulteriori indagini sono in corso, anche di carattere tecnico-scientifico, quale l’analisi balistica delle armi e del munizionamento, strumentali all’individuazione dei soggetti responsabili della illecita detenzione del materiale sequestrato.