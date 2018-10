A cura della Redazione

Giovane pusher arrestato a Castellammare di Stabia grazie alla app della Polizia di Stato "YouPol", che consente di interagire in tempo reale con gli agenti. In manette finisce così Ciro Amendola, 20 anni, responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono intervenuti in via Rispoli subito dopo una segnalazione giunta attraverso l’applicazione per smartphones, e relativa ad un’attività di spaccio di droga.

Gli agenti hanno subito notato il 20enne che, nei pressi di un’agenzia di scommesse di piazza Spartaco, dialogava con un giovane con il quale si è poi spostato verso via Rispoli. Qui è avvenuto lo scambio droga (una bustina di marijuana)-denaro.

Subito bloccati spacciatore ed acquirente, quest’ultimo è stato sanzionato amministrativamente mentre per il pusher è scattato l’arresto. Verrà giudicato con rito direttissimo.

