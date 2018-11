A cura della Redazione

Un mega parcheggio pubblico nel piazzale antistante le Antiche Terme di Castellammare di Stabia. La giunta guidata dal sindaco Gaetano Cimmino ha approvato lo studio di fattibilità dell'opera, elaborato dai tecnici grazie all'impegno dell'assessore Giovanni Russo.

Saranno 140 i posti auto destinati per la sosta, 4 gli stalli per disabili. «Verrà realizzato un impianto di pubblica illuminazione nell’ambito del quale la posizione planimetrica di ogni singolo corpo illuminante, in conformità alle normative tecniche di settore, è stata determinata in modo tale da garantire una distribuzione uniforme del fascio luminoso sulla sede stradale e sui percorsi pedonali - ha spiegato il sindaco Cimmino -. E' statp previsto anche un impianto di smaltimento di acque meteoriche dotato di una vasca di disoleazione per il trattamento degli oli raccolti nel piazzale prima che le acque possano essere sversate nella fognatura pubblica esistente lungo Via Acton e collegata alla pubblica fognatura. L’intervento è stato approvato - conclude il primo cittadino - con l’obiettivo di includere la realizzazione del parcheggio all’interno del piano triennale delle opere pubbliche per l’anno 2019, contrastando in tal modo la sosta selvaggia su via Duilio e via Brin».

