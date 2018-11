A cura della Redazione

Imbarcazione in avaria al largo dello Scrajo a Vico Equense, due persone tratte in salvo. La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia è intervenuta sabato scorso nel mare della penisola sorrentina a seguito di una richiesta di soccorso giunta dal comandante di un natante a vela di 10 metri, il quale riferiva di non riuscire più a governarlo a causa di un guasto al motore.

Sul posto si è portata così una motovedetta, già in attività di pattugliamento per il contrasto alla pesca di frodo, ed è stata allertata anche una unità SAR in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri per via del peggioramento delle condizioni del mare.

L’equipaggio ha tranquillizzato prima gli occupanti, due 50ennei, e poi ha condotto l'imbarcazione in sicurezza, scortandola nel porto di Piano di Sorrento.

