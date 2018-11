A cura della Redazione

La magia del Natale a Sorrento. Tutto pronto per l'accensione del grande albero in piazza Tasso e delle luminarie. L'appuntamento è per venerdì 23 novembre alle ore 19.

L'evento coincide con lo svolgimento della tre giorni, dal 23 al 25 novembre, di "Shopping sotto l'albero", con animazioni musicali, spettacoli di intrattenimento di artisti di strada e promozioni commerciali.

«Siamo soddisfatti del lavoro fatto e siamo sicuri di avere allestito un cartellone natalizio di tutto rispetto - commenta l'assessore al Commercio, Massimo Coppola -. Si parte con un fine settimana "scoppiettante" con "Shopping sotto l'albero" e "Sorrento Chocoland", ai quali seguiranno una serie di eventi strutturati per coniugare tradizioni e divertimento e per coinvolgere cittadini e turisti».

Da segnalare anche la rassegna "M'illumino d'inverno" con tanti spettacoli.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook