Ruba l’incasso di una macelleria a Meta di Sorrento ma viene incastrato dai filmati della videosorveglianza. I carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno tratto in arresto - su disposizione del GIP di Torre Annunziata - Vincenzo Di Lanna, un trentaquattrenne del corso Secondigliano già noto alle forze dell'ordine e in atto sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per altra causa.

Il provvedimento è stato deciso dopo le indagini svolte dai militari analizzando immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Gli investigatori anno raccolto inconfutabili indizi di reità a carico dell'uomo il quale, la mattina del 19 ottobre scorso, forzando il registratore di cassa di una macelleria sul corso Italia a Meta di Sorrento, si era impossessato della somma di circa 250 euro per poi allontanarsi a piedi.

Di Lanna è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.

