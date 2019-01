A cura della Redazione

I finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno sequestrato una struttura balneare a Vico Equense. Il provvedimento - emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina - ha riguardato uno stabilimento situato lungo i bordi della Statale Sorrentina, edificato in spregio alle norme in materia di salvaguardia e difesa del territorio e delle coste.

I militari, a seguito di una scrupolosa attività di indagine, hanno riscontrato irregolarità in merito agli atti presentati presso la pubblica amministrazione per ottenere permessi idonei al rilascio di concessioni demaniali. E' stato rilevato che lo stabilimento, sorto su un tavolato ligneo, ha subito modifiche e ampliamenti non conformi alla legge.

Le fiamme gialle stabiesi, al termine delle indagini, hanno accertato diversi profili di responsabilità penale - per il reato di falso in atto pubblico ed occupazione abusiva in spazio demaniale - a carico della rappresentate legale della società e del geologo incaricato per l’attestazione di compatibilità idrogeologica.

