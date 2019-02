A cura della Redazione

I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni, oltre che per ricettazione, un 42enne di Scafati.

Durante una perquisizione domiciliare è stato scoperto a nascondere in casa una pistola semiautomatica priva di matricola e carica. Dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Salerno-Fuorni.

Gli stessi militari stabiese, insieme a colleghi del reggimento “Campania”, hanno poi effettuato controlli e perquisizioni nella città stabiese nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio. In un condominio di via traversa Lattaro, all’interno di un vano ascensore, hanno rinvenuto e sequestrato 204 grammi di hashish divisi in 2 panetti.