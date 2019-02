A cura della Redazione

Un mese di gennaio da record per la raccolta differenziata aGragnano. Nei primi 30 giorni del 2019, la percentuale è passata dal 67% di novembre e dicembre al 70.6% attuale. Il tutto dopo la campagna di sensibilizzazione che la Buttol Srl, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nella città della pasta, ha programmato a cavallo tra il 2018 e il 2019 in tutti gli istituti scolastici di Gragnano.

Un risultato raggiunto nonostante la chiusura forzata del centro di raccolta comunale di via Incoronata, anche se l'azienda ha sempre garantito il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Nei prossimi giorni riprenderà anche la distribuzione delle buste. Questa volta i kit per la differenziata possono essere ritirati in diversi punti della città, secondo un programma concertato con l'amministrazione comunale. Sarà possibile recarsi presso sportelli allestiti in parrocchie e uffici comunali, a partire da lunedì 25 febbraio.

IL CALENDARIO

25-26 febbraio Biblioteca comunale (via dei Sepolcri)

27-28 febbraio Parrocchia Caprile

1-2 marzo Parrocchia piazza Aubry

4-5 marzo Parrocchia Aurano

6 marzo Ex Misericordia (via Sigliano)