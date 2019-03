A cura della Redazione

Aggressione alla stazione Circumvesuviana di via Nocera.a Castellammare di Stabia.

L'episodio si è verificato lunedì scorso, nella serata. La vittima è una donna che pare sia intervenuta nel corso di una lite tra una coppia di giovani 18enni. Sarebbe stata colpita con pugni e calci, costringendola ad andare in ospedale.

Sul caso indagano i Carabinieri che avrebbero già identificato i due aggressori, un ragazzo e una ragazza.

"Quanto accaduto nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Via Nocera rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare - ha detto il sindaco della città stabiese, Gaetano Cimmino -. Il susseguirsi di eventi spiacevoli nelle ultime settimane all’interno delle stazioni Circum, non ultimo lo stupro avvenuto a San Giorgio a Cremano, ha indotto Eav ad introdurre la vigilanza armata nelle stazioni. A tal proposito, ho chiesto ufficialmente al presidente Eav, Umberto de Gregorio, l’impiego delle guardie armate anche nelle stazioni di Castellammare di Stabia, allo scopo di garantire un presidio costante per la sicurezza nelle fermate e sui mezzi dell’azienda di trasporto e, in sinergia con le istituzioni e le forze di polizia, contrastare i fenomeni di microcriminalità che si verificano sui treni e nelle stazioni".