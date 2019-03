A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno tratto in arresto - su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata - due uomini ritenuti responsabili di furto aggravato.

Si tratta di un 53enne di Altavilla Irpina e un 45enne di Mugnano di Napoli, entrambi ospiti di una comunità di recupero.

Il 28 gennaio scorso avevano deciso di allontanarsene per tornare nei loro paesi di origine e per realizzare il loro progetto avevano rubato un’auto parcheggiata sulla pubblica via a Vico Equense.

Dopo la denuncia di furto sporta dal proprietario, i carabinieri hanno identificato i ladri nel giro di poco tempo, esaminando le registrazioni di impianti di videosorveglianza comunali e privati ed ascoltando testimoni.

I due sono stati dunque tratti in arresto e tradotti ai domiciliari.