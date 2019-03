A cura della Redazione

Nessuna chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Vico Equense. La direzione aziendale dell'Asl Napoli 3 Sud smentisce categoricamente le notizie diffuse nel corso dei giorni scorsi relative alla possibilità di dismissione.

"Una possibilità - sottolinea l'ASL - del tutto fantasiosa e priva di ogni fondamento. Diramare false informazioni che generano preoccupazione nei cittadini - afferma il direttore generale Antonietta Costantini - è quanto di più deleterio ci possa essere e significa acquisire consensi giocando con la salute dei cittadini. La direzione generale attiverà un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha diffuso la falsa informazione e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per procurato allarme. Ai cittadini assicuriamo - conclude la manager - che possono recarsi tranquillamente presso il presidio di Vico Equense, così come in tutte le strutture ospedaliere aziendali. D’altronde molto si sta facendo per evitare che la carenza di dirigenti medici presente a livello regionale e nazionale, soprattutto di pronto soccorso, possa influenzare i livelli di assistenza”.