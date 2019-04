A cura della Redazione

Una Cimmissione d'accesso al comune di Castellammare di Stabia.

È quel che chiede il neo segretario regionale campano del Partito Democratico Leo Annunziata.

“Abbiamo chiesto al Ministro degli interni l’invio di una commissione d’accesso al Comune di Castellammare di Stabia - afferma Annunziata in una nota - per verificare possibili condizionamenti sulla vita amministrativa con un interrogazione parlamentare presentata dall’on.Gennaro Migliore a nome del gruppo del gruppo PD alla Camera dei Deputati . E’ interesse della città fare piena chiarezza su possibili intrecci tra Amministrazione e criminalità organizzata. Lavoreremo per sostenere questa richiesta in tutte le sedi. La sconfitta della camorra - conclude il segretario - è il primo obiettivo della nostra azione politica a Castellammare di Stabia e in Campania".