A cura della Redazione

Alle prime luci dell'alba di martedì 11 giugno, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno rintracciato, in un appartamento di via Cresti a Boscoreale, Roberto Cimmino, di 25 anni, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.

Il provvedimento dell’autorità giudiziaria nasce da un’articolata indagine svolta dai poliziotti stabiesi, che ha visto anche la collaborazione del Commissariato Torre Annunziata, dopo l’accoltellamento di un uomo avvenuto nel marzo dello scorso anno in zona Mariconda.

Gli agenti hanno ricostruito non solo il movente del tentato omicidio della vittima, per motivi economici, ma individuato soprattutto l’autore dell’episodio nel giovane 25enne, già con precedenti di polizia e legato ad organizzazioni criminali della zona.

Pertanto Cimmino è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale