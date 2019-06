A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione da giovedì 13 giugno 2019 alle 21:00 a venerdì 14 giugno 2019 alle 05:00, nelle seguenti zone del comune di Castellammare di Stabia :

Zona Parco Imperiale, via Cappella della Guardia, via Vena della Fossa, Viale Villa Arianna, via Varano Cupa, via Passeggiata Archeologica, via Varano ed in tutte le traverse della zona