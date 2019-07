A cura della Redazione

Armi e droga al rione Moscarella. In un impianto in disuso per il riscaldamento di serre, i carabinieri di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto un arsenale, cartucce e stupefacenti.

Sequestrati un kalashnikov, 2 pistole semiautomatiche, un revolver e 2 fucili di caccia, tutti con matricola abrasa.

Sequestrate anche 224 cartucce per armi da guerra, semiautomatiche e revolver, ma anche 5,3 chili di marijuana, 4 pietre di cocaina pura del peso complessivo di 235 grammi e un bilancino di precisione.

Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.