Gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento hanno denunciato in stato di libertà una donna ed il figlio per detenzione di sostanza stupefacente.

I poliziotti, intervenuti in Via Italia nel comune di Sant’Agnello, hanno controllato un box in fitto ad una donna originaria di Vico Equense.

All'interno del garage i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre bilancini di precisione e 63 bustine contenenti marijuana, oltre ad un libro con annotazioni delle vendite.

La 43enne e il figlio 17enne sono stati denunciati.