A cura della Redazione

Cultura, natura, suoni incantevoli, panorama mozzafiato e degustazioni in riva al mare: tutto in un solo evento. Si tratta della “Passeggiata al Tramonto. Tra archeologia, natura e suoni divini”, organizzata dall’associazione per i diritti degli anziani ADA di Napoli, in collaborazione con l’azienda agricola Le Terre Alte di Sorrento, in programma per sabato 20 luglio.

Appuntamento alle ore 18, presso il punto di raduno della Chiesa Parrocchiale del Capo di Sorrento. Da lì si partirà alla volta dell’oasi naturalistica e archeologica nota col nome di Bagni della Regina Giovanna, guidati dall’esperto accompagnatore escursionistico Vincenzo Astarita, in compagnia di una nutrita delegazione di anziani dell'ADA di Napoli.

«Le bellezze della Costiera sono note in tutto il mondo – ha spiegato Luigi Di Prisco, promotore dell’iniziativa – ma non dobbiamo mai stancarci di promuoverne la fruizione e la conoscenza, da parte sia dei turisti sia dei cittadini, per diffondere una vera e propria cultura del territorio».

«Percorrere questi sentieri significa non solo toccare con mano il mito e la storia, ma parlare a tu per tu con la bellezza, entrare con essa in un dialogo profondo, in un rapporto intimo. Non è un caso se da sempre l’umanità ha eletto questi luoghi come culla della bellezza: patrizi romani, re, regine e cineasti di tutto il mondo hanno scelto questi lidi come dimora stabile dei propri sogni»: così Biagio Ciccone, coordinatore nazionale di ADA per la regione Campania, ha commentato l’iniziativa. «La partecipazione degli anziani a questa e ad analoghe attività culturali – ha concluso Ciccone – è particolarmente significativa, perché essi rappresentano la memoria storica viva e pulsante dei territori e nessuno meglio di loro può essere portavoce e testimone delle ricchezze di un luogo».

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita.