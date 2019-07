A cura della Redazione

Un 34enne di Lettere è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata.

L'uomo aveva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dal suo compagno ma non desisteva: in diverse occasioni li ha minacciati di lesioni e di morte.

L'attuale compagno della donna era stato minacciato due volte: una all’interno di un supermercato, l’altra mentre i due si incrociarono sotto l’abitazione della signora e il 34enne gli intimò “quando vuoi tu ci vediamo e regoliamo i conti”.

Lo stalker, in ultimo, tentò di speronare la coppia mentre viaggiava in auto.

I due si sentivano quindi chiaramente in pericolo ed hanno sporto denuncia ai carabinieri i quali hanno richiesto all’autorità giudiziaria di inasprire la misura cautelare per la loro tutela.

Il divieto di avvicinamento è stato così aggravato e il 34enne, dopo essere stato rintracciato e al termine delle formalità, è stato sottoposto ai domiciliari.