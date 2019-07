A cura della Redazione

Nuova numerazione per abitazioni, negozi e uffici di Castellammare di Stabia.

"Le nuove piastrelle per la numerazione civica non andranno a rimpiazzare le piastrelle artistiche presenti in città, che resteranno intatte e affiancate a quelle che saranno presto installate su tutto il territorio cittadino".

Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia. "Attraverso le nuove piastrelle, realizzate con modelli unificati, - prosegue il primo cittadino - sarà possibile assicurare l’attribuzione dell’esatta numerazione civica degli edifici ai fini della puntuale gestione dell’anagrafe della popolazione. La maggior parte degli edifici, d’altra parte, allo stato attuale presenta una numerazione non visibile a causa dell’usura delle targhe o addirittura è priva delle targhe stesse. E intanto - conclude Cimmino - la rilevazione della numerazione civica esistente è stata completata da Soget, unitamente all’aggiornamento dello stradario e dell’anagrafe degli intestatari".

Da lunedì il personale della Soget inizierà l'affissione dei nuovi numeri. Un'operazione a costo zero per il Comune che ricadrà completamente sulla società che si occupa della riscossione dei tributi dei contribuenti stabiesi.