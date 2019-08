A cura della Redazione

“Truffano anziano, arrestati tre uomini. Bottino 2mila euro”. E’ l’articolo pubblicato sabato 3 agosto dal nostro giornale e che vedeva coinvolti tre uomini, tra cui anche il giovane 26enne Giuliano Giovenco, di Pomigliano D’Arco.

Nello stesso giorno, tuttavia, Giovenco - come si evince dal verbale di scarcerazione a firma del maresciallo maggiore dei carabinieri della Stazione di Vico Equene, Beniamino Formato, così come disposto dalla Prima Sezione del Tribunale di Torre Annunziata - veniva rimesso in libertà per assoluta estraneità ai fatti contestatigli. Infatti, secondo quanto è stato successivamente appurato, il giovane non si era mai recato nell’appartamento dove era stato commesso il furto, scagionato anche dagli stessi altri due indagati.

Per Giuliano Giovenco si chiude nel modo migliore una vicenda che lo aveva visto accusato - suo malgrado - di un reato odioso per il quale è risultato essere completamente estraneo.