Avaria alla Motonave Apollo 1 in navigazione da Sorrento verso Capri.

Ieri mattina, domenica 4 agosto, un noioso contrattempo per 76 passeggeri diretti all’isola dei faraglioni. In prossimità di Capo di Sorrento la motonave, a causa di un’avaria ai motori, ha interrotto la navigazione. Subito è stata allertata la centrale operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia che ha immediatamente coadiuvato i soccorsi. Sul posto veniva dirottato il traghetto Superflyte per il trasbordo dei passeggeri, che potevano proseguire la navigazione fino a Capri.

Nel frattempo veniva chiesto alla motonave Freccia d’Argento, in navigazione nelle stesse acque dove era andata in avaria Apollo 1, di rimorchiare la motonave fino ai cantieri di Marina di Stabia, scortata dalla motovedetta della Capitaneria CP 532.