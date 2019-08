A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 20:00 alle 23:59 di mercoledì 21 agosto, nelle seguenti zone del comune di Castellammare di Stabia:

VIA LUIGI EINAUDI, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, VIA BENEDETTO CROCE, VIA ALESSANDRO VOLTA, VIA ENRICO DE NICOLA E TRAVERSE Limitrofe.