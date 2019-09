A cura della Redazione

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica da venerdì 6 settembre 2019 alle 09:00 a sabato 7 settembre 2019 alle 01:00, nelle seguenti zone del comune di Lettere:

CORSO VITTORIO EMANUELE III, LOCALITA' SAN GIORGIO, PIAZZA DEPUGLIANO, LOCALITA' VARO CHIRICO, PIAZZA ROMA, PIAZZETTA FUSCOLI, VIA BOSCO RAMOLI, VIA CAPODIMONTE, VIA CASA MARANGI, VIA CASA PICCIRILLO, VIA CASA RUOTOLO, VIA CASA SABATINO, VIA CASALE, VIA CONSERVE,VIA DEL CASTELLO, VIA DELLA FORESTA,VIA FIOCCA, VIA GIGLIO, VIA MULINO, VIA LETTERE, VIA NUOVA DEPUGLIANO, VIA SAN GIORGIO, VIA SAN NICOLA CASTELLO, VIA SAN NICOLA DEL VAGLIO, VIA SAN PAOLO, VIA SANTA MARIA LA LAMA, VIA SANT'ALFONSO, VIA SANT'ANGELO, VIA SANT'ORESTE, VIA SEMINARIO, VIA STRETTOLA, VIA TUORO, VIA VARO CHIRICO, VIA VECCHIA DEPUGLIANO

Da venerdì 6 settembre 2019 alle 09:00 a sabato 7 settembre 2019 alle 01:00, nelle seguenti zone del comune di Casola di Napoli:

Via Civani, Via Piano, Via Roma, Via San Giorgio, via Tuoro, vicolo Caiazzo

Da venerdì 6 settembre 2019 alle 09:00 a sabato 7 settembre 2019 alle 01:00, nelle seguenti zone del comune di Sant'Antonio Abate: via Lettere, via San Paolo e traverse