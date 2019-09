A cura della Redazione

Sequestri di piante di cannabis e dosi di marijuana da parte dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con un arresto e due denunce.

È stato tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio R. D. M., un 22enne stabiese già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpreso a detenere in casa 100 dosi di marijuana oltre a un bilancino di precisione, bustine di cellophane, una spillatrice e 5.300 euro in contanti. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Due i denunciati, anche questi per detenzione di drga a fini di spaccio.

Un 50enne di Santa Maria la Carità già noto alle forze dell’ordine in casa aveva una pianta di cannabis indica mentre un 58enne di Sant’Antonio Abate ne possedeva due, oltre a nascondere 8 grammi di marijuana confezionata in dosi.

La droga e il materiale utile a confezionarla sono stati sequestrati.

Durante i controlli, inoltre, al rione Savorito, i carabinieri hanno “beccato” e segnalato alla Prefettura di Napoli due assuntori di marijuana.