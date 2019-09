A cura della Redazione

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Per lui le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Allertati dalla centrale operativa, i militari hanno raggiunto l’abitazione del 46enne, trovando la convivente, una donna di 39 anni, in lacrime e col volto tumefatto.

L’uomo, non accettando il coinvolgimento dei carabinieri nelle “questioni familiari”, ha provato a sbatterli fuori dall’appartamento a forza di spintoni.

Grazie allo spray urticante in dotazione - a base di olio naturale estratto dalla distillazione di peperoncino rosso - i militari hanno contenuto l’impeto del 46enne.

Bloccato e arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto al carcere di Poggioreale

La vittima, non in pericolo di vita, è stata ricoverata in ospedale per i traumi riportati al viso, al cranio e al torace. Ferito anche uno dei militari intervenuti: 7 i giorni di prognosi prescritti.