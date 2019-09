A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Sorrento, nel corso di un servizio antidroga in zona Trinità a Piano di Sorrento, sono intervenuti in via Gennaro Maresca dove hanno controllato un uomo e una donna ed il motociclo utilizzato dai due.

Nella scocca del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola 357 magnum con la matricola punzonata, caricata con 6 proiettili, due buste di plastica contenenti altri 5 proiettili dello stesso calibro e 50 bustine di cocaina del peso complessivo di oltre 30 grammi.

L’uomo, A. C., 34enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.