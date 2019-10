A cura della Redazione

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica dalle 10:00 alle 17:00 di venerdì 11 ottobre, nelle seguenti zone del comune di Castellammare di Stabia:

Via Micheli, Via Santo, Via Mezzapietra, Vico Ferrillo, Vico Sorrentino a Supportico, Via Supportico, Vico Ungaro, Via Pergola, Vico Sorrentino a Micheli, Vico Fissale, Via Partoria, Via Monaciello, Via Carmine Apuzzo, Vico Trecase, Vico Cioffi, Via California, Via Rivo San Pietro, Via San Nicola, Viale Delle Terme, Strada Paranomica, Via Calcarella, Via Nuova eremitaggio, Via Pasquale Muscogiuri ed in tutte le traverse limitrofe