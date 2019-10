A cura della Redazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Traversa Lattaro per una lite in famiglia.

Un uomo aveva afferrato una bottiglia colpendo e ferendo il padre alla tempia dopo che questi si era rifiutato di consegnare dei soldi per un viaggio.

G.D. di 30 anni, è stato arrestato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate.