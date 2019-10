A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Gragnano e del Reggimento Campania hanno arrestato un 21enne del luogo per detenzione di droga a fini di spaccio.

Dopo aver fermato il giovane alla guida della propria auto, i militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso di due piccoli contenitori di plastica contenenti 10 dosi di cocaina e 14 dosi di crack oltre a 20 euro in contanti.

La perquisizione è poi proseguita in casa del ragazzo e i carabinieri hanno rinvenuto un’altra dose di cocaina, un’altra dose di crack, 330 euro in banconote di piccolo taglio e un contenitore identico a quelli trovati poco prima in macchina.

Il giovane è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.