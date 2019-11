A cura della Redazione

Non si ferma all'alt, rischia di investire carabinieri e bambini. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine, C. S., per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio stavano effettuando un posto di controllo nel rione Savorito ed hanno intimato l’alt all'uomo che alla guida della sua auto stava arrivando verso di loro a forte velocità. Non solo non si è fermato ma ha spinto sull’acceleratore, probabilmente per non farsi sorprendere senza patente, rischiando di investire prima i carabinieri e poi due bambini che stavano attraversando la strada.

I militari lo hanno inseguito fino a Santa Maria La Carità; alla fine, è andato a collidere contro due auto in marcia e tre in sosta e si è ribaltato.

È riuscito a scendere dal veicolo ed ha tentato di nuovo di scappare a piedi ma i militari lo hanno rincorso e bloccato, arrestandolo.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.