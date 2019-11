A cura della Redazione

A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido, resteranno chiuse anche martedì 5 e mercoledì 6 novembre.

Lo rende noto il Comune sulla sua pagina Facebook.

"Una decisione - si legge nell'avviso - assunta a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge un rischio idrogeologico diffuso per i prossimi giorni, con forti raffiche e precipitazioni di forte intensità a carattere di rovescio e temporale. Alla popolazione si chiede nuovamente di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari".