A cura della Redazione

Maxi operazione della Polizia di Sstato e dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso della Guardia di Finanza e della Polizia municipale di Castellammare di Stabia, per il ripritino della legalità all’interno del rione “Savorito”. Impegnate inoltre unità cinofile e reparti mobili di rinforzo.

A seguito di approfonditi accertamenti effettuati dai tecnici del comune di Castellammare di Stabia, unitamente alle forze dell’ordine, è infatti emerso che alcuni residenti avevano effettuato degli abusi edilizi su suolo pubblico, non suscettibili pertanto di alcuna sanatoria.

L’intervento demolitorio si è concretato sulle parti comuni di un’area condominiale già utilizzata come luogo di ritrovo di spacciatori ed acquirenti. Nella circostanza, oltre ad alcune opere in muratura, sono stati rimossi i cancelli di accesso; inoltre è stato affidato ai servizi veterinari un cane di razza “dogo argentino” in pessime condizioni di salute.

Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni sino a totale ripristino dello status quo ante agli abusi edilizi.

Infine sono stati controllati, nel corso della “cinturazione” dell’area, numeorosi veicoli e persone, alcune delle quali con pregiudizi di polizia.