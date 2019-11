A cura della Redazione

La Fondazione O.I.E.R.MO. di Castellammare di Stabia si prepara a vivere Natale 2019, i Mercatini d’Artigianato sono in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019.

Location della kermesse sarà come sempre il Teatro della Fondazione, che lo scorso anno ha ospitato numerosi stand ed artisti locali. L’evento si presenta ancora una volta come un’occasione importante per tutti gli artigiani del territorio, una vetrina per chi desidera farsi conoscere attraverso l’incontro ed il confronto con professionisti di diversi settori.

Il teatro, illuminato dall’albero di Natale e decorato a festa, sarà quindi foriera di prodotti home made, reading di poesie e spettacoli musicali. Quest’anno la Fondazione presenta due novità per il format natalizio.

La casetta di Babbo Natale: un luogo immaginato e realizzato a misura di bambino. Uno spazio in cui poter lasciare divertire i più piccoli tra giochi, letterine e dolcetti, in compagnia dei simpatici folletti e naturalmente di Babbo Natale.

Cantaci una favola: un contest canoro, per chi ha voglia di emozionare ed emozionarsi, esibendosi con lo spirito del divertimento e del Natale. Il concorso si svolgerà nella serata di sabato 14 dicembre, ad esibirsi band occasionali, gruppi formali e solisti, accomunati dalla passione per i musical ed i cartoon.

Di seguito il programma dettagliato

Sabato 14 dicembre

10:30: Inaugurazione dei Mercatini di Artigianato con la presentazione degli standisti e l’intervento del CORO CAI

16:30: Mercatini di Artigianato e apertura della Casa di Babbo Natale

20:00: Contest musicale Cantaci una Favola

Domenica 15 dicembre

10:30: Apertura Mercatini e Casa di Babbo Natale

Ore 11:00: “In attesa del Natale”, reading di poesia a cura dell’Associazione Achille Basile. Interventi Musicali a cura del musicista Roberto Ucci e la cantante Antonella D’Amora

16:30: Apertura Mercatini e Casa di Babbo Natale

18:00: Spettacolo Musicale a cura dell’Associazione Culturale Funneco

I mercatini seguiranno il seguente orario: 10:30 – 13:00 / 16:30 – 21:00.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.