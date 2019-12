A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Gragnano, insieme a quelli della stazione Forestale di Castellammare di Stabia, hanno denunciato un 76enne incensurato del posto per smaltimento illecito di rifiuti.

L'anziano aveva allestito – in un terreno di sua proprietà - una vera e propria discarica abusiva. 80 metri cubi di rifiuti ammassati in un area di circa 150 mq: carcasse di veicoli, pneumatici, scarti edilizi, e vernici.

L’area è stata sottoposta a sequestro.