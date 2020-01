A cura della Redazione

E’ allarme violenza contro le donne in Campania con 1258 richieste di aiuto nel 2019 e a livello nazionale con un aumento del fenomeno del 3% dal 2016 al 2019, secondo i dati della Polizia di Stato. Il Rapporto Eurispes 2019 “Femminicidio e violenza di genere in Italia” traccia un quadro altrettanto drammatico: nel 2018: sono state 142 le vittime (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%) Mentre nel 2019: 88 vittime ogni giorno: una donna ogni 15 minuti secondo il report diffuso dalla Polizia di Stato Questo non è amore. Dai dati gelosia e possesso sono i moventi principali (32,8%). Aumentano inoltre le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking(+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7%). Ma la strada è ancora lunga: molte ancora non denunciano per paura.

Il 17 gennaio 2020 alle ore 10,30 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico F. Severi di Castellammare di Stabia (NA) si terrà la conferenza dal titolo “Dove c’è violenza non c’è amore”, per formare le giovani generazioni alla cultura della non violenza. L’evento è organizzato dalla dott.ssa.ssa Marianna Trojano, psicologa clinica e forense responsabile della sede campana dell’Osservatorio Violenza e Suicidio ed è promosso da Rotary e Club Due Golfi del Distretto 2100, con il gratuito patrocinio dell’Osservatorio Violenza e Suicidio.

Interverrà la dott.ssa Marianna Trojano sul tema “La spirale della violenza: come arginare i rischi correlati”; il dott. Stefano Callipo psicologo clinico, giuridico e psicoterapeuta, presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio, che disserterà sul tema: “Quando l’amore diventa patologico: dinamiche e aspetti clinici”. Seguirà l’intervento dell’on. Catello Vitiello, componente della prima commissione affari costituzionali, che relazionerà sul tema “Novità giuridiche e giurisprudenziali in materia codice rosso”.

(Nella foto, la dott.ssa Marianna Trojano)