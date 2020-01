A cura della Redazione

Una pistola ISSC ca­libro 22 con matrico­la abrasa e 9 colpi nel serbatoio, 5 gra­mmi di cocaina in do­si e un bilancino di precisione. Questo il bilancio delle perquisizioni svolte dai carabinieri della Stazione di Gragnano e del Nucleo Cinof­ili di Sarno nei con­domìni di Via Mandrio e Via Ogliaro.

Durante lo stesso servizio i militari hanno segnalato alla Prefettura un 21enne del posto, trovato in possesso di 2 gra­mmi di marijuana.

L'arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.