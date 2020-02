A cura della Redazione

Ad “Alchimie” febbraio è il mese della prevenzione psicologica e come di consueto l’associazione stabiese, da sempre attiva nel campo della promozione e dello sviluppo della cultura psicologica e della psicoterapia, scende in campo per mettere a disposizione della collettività le proprie risorse.

I professionisti del sodalizio anche quest’anno offrono l’opportunità di una prima consulenza gratuita su tematiche legate all’ansia, alle difficoltà di memoria e alle problematiche nelle relazioni sentimentali.

“La prevenzione psicologica - afferma la psicologa e psicoterapeuta Marica Izzo, socia dell’associazione - diviene sempre più uno strumento fondamentale per dare voce ad un disagio che, pure se non si vede e non si tocca, rappresenta molto spesso un ostacolo per vivere serenamente la quotidianità”.

La consulenza gratuita con uno psicoterapeuta si svolgerà presso la sede sociale a Castellammare di Stabia in Piazza Unità d’Italia 4 e potrà essere prenotata per tutto il mese di febbraio telefonando al numero 081 0640318.

Alchimie è un’associazione culturale che mette in rete professionisti che operano nel campo dei disturbi mentali e neuropsicologici, del disagio psichico e relazionale, impegnati nel lavoro con individui, coppie, famiglie e gruppi, promuovendo qualificati percorsi di psico-diagnosi, cura e potenziamento della persona in ogni sua fase evolutiva. Si tratta di psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, neuropsicologi e logopedisti che collaborano tra loro e lavorano in rete con medici di base, pediatri, psichiatri e neurologi del territorio.