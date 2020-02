A cura della Redazione

L’Avv. Luigi Alfano, noto penalista di Sorrento, è intervenuto al prestigioso meeting dell’Accademia Americana delle Scienze Forensi che, quest’anno, si è tenuto in California, vicino Los Angeles.

L’accademia americana, indiscussa leader del settore forense nel mondo, ha ospitato oltre 3mila professionisti di varie discipline coinvolte nel settore Giustizia ed investigazioni (dalla Criminologia alla Criminalistica fino alle materie più strettamente giuridiche).

“E’ stato un evento culturale molto importante e ricco di contenuti. Si torna qui in Italia con la consapevolezza di poter mettere a disposizione dei cittadini mezzi, conoscenze e tecnologie sempre più accurate per la tutela dei propri diritti ed interessi. Un vero onore aver partecipato ad una manifestazione culturale così importante”, così al rientro in Italia ha commentato l’avv. Luigi Alfano ai nostri microfoni.

Con l’avv. Alfano era presente anche un altro professionista della penisola sorrentina, il dott. Eugenio D’Orio, biologo forense, anch’egli impegnato frequentemente anche con l’avv. Alfano, nelle indagini su delicati delitti.