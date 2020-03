A cura della Redazione

L'ospedale di Sorrento Santa Maria la Misericordia si è dotato di un PMA (posto medico avanzato) con l'allestimento di una tenda fuori dal nosocomio.

La struttura è stata montata a scopo precauzionale per eventuali sospetti di contagio da colonavirus. In tal caso i tamponi verrebbero effettuati all'interno della tenda per evitare che potenziali contagiati venissero a contatto con altre persone all'interno dell'ospedale.

I volontari della Misericordia di Torre Annunziata hanno provveduto all'allestimento della tenda di dimensioni 5 mt x 8 mt. "Avremmo dovuto montarne una simile anche fuori dall'ospedale di Vico Equense - hanno detto - ma non c'era spazio a sufficienza".