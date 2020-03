A cura della Redazione

"Sono risultati negativi i tamponi effettuati nei giorni scorsi alle tre persone ricoverate fino a stamattina presso le tende pre-triage all’esterno dell’ospedale San Leonardo".

Lo annuncia il sindaco della città stabiese, Gaetano Cimmino. "I pazienti sono in buone condizioni di salute - prosegue -, non sono più in isolamento ed uno di loro è stato anche già dimesso. È risultato negativo anche il tampone effettuato qualche giorno fa ad un uomo che lavora per una compagnia crocieristica, in isolamento anch’egli nell’ospedale di Castellammare di Stabia".

Sul versante controlli per far rispettare le prescrizioni governative e regionali al fine di contenere i rischi da contagio, Cimmino riferisce che "sono 22 le autodenunce pervenute stamattina da parte di persone che sono rientrate presso il proprio domicilio dall’area identificata come “zona rossa” in base al Dpcm del 9 marzo, prima dell’estensione della stessa a tutto il territorio nazionale. La pratica dell’autodenuncia non è stata rimossa per volontà dell’amministrazione, nonostante non esistano più distinzioni tra zone più o meno a rischio, allo scopo di ricostruire la storia e i contatti di tutti quelli che sono arrivati in questi giorni a Castellammare di Stabia.NL nelle ultime 48 ore, inoltre, la polizia municipale ha effettuato controlli in 8 esercizi pubblici e raccolto 404 autocertificazioni delle persone in strada, tutte con valida motivazione per uscire di casa.