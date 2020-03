A cura della Redazione

Emergenza coronavirus. Una persona denunciata a Castellammare di Stabia per inosservanza del divieto di stare in strada senza giustificato motivo. Si tratta di un 60enne fermato dalla Polizia Municipale, trovato ieri sera a passeggiare in Villa comunale.

Lo rende noto il Comune stabiese sul suo profilo Facebook. Altre 130 persone, invece, sono state controllate ed erano munite di valida autocertificazione.

I presìdi delle forze dell'ordine e dei vigili urbani proseguono incessanti, in particolare lungo viale Europa e nei pressi l'imbocco del casello autostradale.

Sul versante sanitario, si registra la piena funzionalità del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, "ma la chiusura dei pronto soccorso a Torre del Greco e Boscotrecase fa convogliare a Castellammare un flusso sempre più elevato di pazienti, il che ha richiesto l’adozione di misure e accorgimenti per fronteggiare in maniera ancor più adeguata l’attuale emergenza - si legge nella nota -. Siamo costantemente in contatto con il direttore sanitario Mario Muto, che ci ha comunicato che il pronto soccorso nelle scorse ore è stato diviso in due unità, perfettamente separate e isolate l’una dall’altra. Una di esse preserva le sue caratteristiche di pronto soccorso a tempo pieno, l’altra è adibita all’accoglienza di pazienti catalogabili come “casi sospetti”, con un filtro all’ingresso per garantire lo smistamento dei casi in oggetto, mediante l’ausilio di due pattuglie della polizia municipale".

Nel nosocomio stabiese, un paziente - non di Castellammare - è stato trovato positivo al coronavirus ed "è stato trasferito in un’altra struttura ospedaliera adibita alle cure del caso", conclude il comunicato.

(foto Facebook Comune di Castellammare di Stabia)