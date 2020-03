A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di coronavirus a Castellammare di Stabia. Dopo la positività di due donne, madre e figlia, comunicata ieri, il sindaco Gaetano Cimmino scrive su Facebook che "resta fermo a 11 il numero di pazienti contagiati: 8 persone sono tuttora positive, di cui 3 ricoverate in ospedale, 2 sono i deceduti e una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 129 cittadini, tutti venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19 o con casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone".

Intanto, sul versante delle restrizioni imposte ai cittadini, Cimmino commenta la scelta del presidnete della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di prorogare fino al 14 aprile le misure per il contenimento del contagio.

"Proseguiranno fino a Pasqua e oltre - dice il sindaco -. Il dato nazionale ci conforta, i contagi sono in calo. Ma l’emergenza è ancora in fase acuta ed era scontata la proroga. Ora tocca a noi, occorre un altro sacrificio, un altro sforzo. Restare a casa oggi ci consentirà di isolare il coronavirus e di uscire prima dalle mura domestiche. Con pazienza e senso di responsabilità, vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo".