Sale a 15 il numero dei cittadini stabiesi contagiati dal Covid-19: 11 sono tuttora positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale in condizioni stabili, 3 persone sono decedute, una è guarita. La terza persona deceduta con il Covid è un anziano di 82 anni, morto il 23 marzo scorso e solo nella gionata di oggi si è avuta la ridposta del tampone eseguito post mortem.

In isolamento domiciliare ci sono attualmente 139 persone, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi e casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.