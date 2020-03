A cura della Redazione

Una signora di 93 anni contagiata dal coronavirus a Castellammare di Stabia.

"L’anziana è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare e a lei, come a tutti i pazienti risultati positivi, va il mio augurio di vincere questa sfida e di riprendersi in fretta", dice il sindaco Gaetano Cimmino.

Sale così a 16 il numero degli stabiese contagiati da Covid-19: 12 sono tuttora positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale in condizioni stabili, 3 sono deceduti, una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, infine, ci sono 137 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.