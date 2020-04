A cura della Redazione

Quattro infermieri dell ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia positivi al coronavirus.

Lo riferisce il sindaco stabiese Gaetano Cimmino

"Nei giorni scorsi - spiega - ho presentato un esposto in Procura allo scopo unico di salvaguardare i miei cittadini da eventuali comportamenti lesivi da parte dell’azienda sanitaria locale. Ancora oggi, nonostante le richieste inoltrate e i numerosi solleciti per fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’ospedale, non abbiamo ottenuto risposte ufficiali. Chiediamo chiarezza e trasparenza e pretendiamo i nomi dei responsabili di questa situazione inaccettabile. In gioco c’è la salute dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario dell’ospedale. In gioco c’è la salute dei pazienti. In gioco c’è la salute di tutti i cittadini".

Per quanto riguarda, invece, cittadini stabiesi, non si registra alcun nuovo contagio. Restano così 21 i soggetti risultati positivi, di cui 3 deceduti e 2 guariti.