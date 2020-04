A cura della Redazione

Due cittadini stabiesi sono risultati positivi al Covid-19 all’esito dei 29 tamponi analizzati nella giornata odierna. Si tratta di un medico di 64 anni e di un infermiere di 50 anni, entrambi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva insieme ai rispettivi nuclei familiari.

Dopo 3 giorni senza contagi, si tornano a registrare nuovi casi in città. "A loro, i nostri eroi, dedico oggi un augurio speciale per questa Pasqua diversa dal solito, a loro che si battono senza sosta per salvare la vita altrui, mettendo in secondo piano le loro vite", ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino.

Salgono così a 33 i cittadini contagiati dal coronavirus a Castellammare di Stabia, di cui 22 tuttora positivi, 6 guariti e 5 deceduti. Si riduce invece a 67 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come persone positive o sospette oppure venute a contatto con pazienti positivi e sospetti.

In città, intanto, è arrivato l'esercito a supporto delle forze dell’ordine impegnate in maniera incessante nell’attività di controllo del territorio. La polizia municipale ha controllato 370 persone nelle ultime 24 ore, denunciando 7 persone che non disponevano di valida motivazione per circolare in strada e che hanno ricevuto una sanzione da 400 euro con obbligo di quarantena per 14 giorni.