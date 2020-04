A cura della Redazione

Un altro cittadino positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia. A comunicarcelo è stato la Protezione Civile della Regione Campania, che ha riferito l’esito positivo del tampone effettuato ad un 42enne a cui erano stati riscontrati sintomi febbrili e problemi respiratori. L’uomo è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare.

Guarigione, invece, per un 53enne risultato positivo al coronavirus nelle scorse settimane. Sono 7 i pazienti che sono riusciti a vincere la loro battaglia contro il virus a Castellammare, "un bel segnale di forza e di speranza per chi oggi lotta per superare questo ostacolo e guarire dall’infezione", ha affermato iol sindaco Gaetano Cimmino..

Sale a 34, dunque, il numero dei cittadini contagiati, di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 7 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 62 persone, poco più della metà rispetto al numero delle persone isolate appena pochi giorni fa.

La polizia municipale, intanto, ha effettuato un costante check point in tutta la città, in particolare nei punti più a rischio per possibili gite fuori porta a Pasquetta, e ha controllato 165 persone nelle ultime 24 ore, supportata da tutte le forze dell’ordine e dall’Esercito giunto a Castellammare per potenziare l’attività di controllo e monitoraggio del territorio. La città ha risposto molto bene al lockdown di Pasqua e Pasquetta. E soltanto una persona è stata beccata in giro senza valido motivo ed è stata denunciata con sanzione da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.